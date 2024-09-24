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Çocuk parkında dehşet! Başından vurulmuş halde bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 05:48
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Çocuk parkında dehşet! Başından vurulmuş halde bulundu

Düzce'de çocuk oyun parkında R.O.H. isimli şahıs başından vurulmuş halde kanlar içinde yaralı olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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