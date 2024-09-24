24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Arkadaşını çekiçle öldürdü eğlence mekanında yakalandı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 09:34
ABONE OL
Arkadaşını çekiçle öldürdü eğlence mekanında yakalandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı 65 yaşındaki Ü.U'yu çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan 62 yaşındaki S.K. eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör