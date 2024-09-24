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Hırsızlık suçundan hapis cezasıyla aranan şahsıs yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:02 Güncelleme: 24.09.2024 11:06
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Hırsızlık suçundan hapis cezasıyla aranan şahsıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

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