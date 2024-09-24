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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 5 derece yükselecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:08 Güncelleme: 24.09.2024 11:13
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Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 5 derece yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların 3-5 derece arasında yükseleceği belirtildi. Diğer yandan bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu...

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