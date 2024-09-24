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Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 05:28 Güncelleme: 24.09.2024 05:41
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Balıkesir’de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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