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Zonguldak'ta yorgun düşen kızıl şahin doğaya salındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 15:47
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Zonguldak’ta yorgun düşen kızıl şahin doğaya salındı

Zonguldak'ta yağmur sonrası yorgun düşen kızıl şahin, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.

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