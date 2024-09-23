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Küçükçekmece'de kontrolden çıkan servis minibüsü binaya çarptı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 15:45
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Küçükçekmece’de kontrolden çıkan servis minibüsü binaya çarptı

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan servis minibüsünün çarptığı binada hasar oluştu.

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