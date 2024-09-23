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Aydın'da korkunç olay! Evinde ölü bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 15:48
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Aydın’da korkunç olay! Evinde ölü bulundu

Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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