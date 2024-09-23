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Zonguldak'ta feci kaza! Duvara çarpan tırın sürücüsü öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.09.2024 22:22
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Zonguldak’ta feci kaza! Duvara çarpan tırın sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde duvara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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