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Evde serum taktıranlar dikkat! 1000 liraya ölüm tehlikesi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.09.2024 22:28
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Evde serum taktıranlar dikkat! 1000 liraya ölüm tehlikesi

Pandemide trend olan bir tedavi yöntemi var. Evde atom ya da diğer bir adıyla sarı serum taktırmak. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalığı olanlar doktora gitmek yerine, merdiven altı hizmet veren sağlık ekiplerini evlerine çağırıyor. Yaklaşık bin liraya taktırılan sarı serumlar sanıldığı kadar masum ve tedavi edici olmayabilir.

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