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Van'da kaçakçılık operasyonu! 22 kilogram külçe altın ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:16 Güncelleme: 23.09.2024 22:17
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Van’da kaçakçılık operasyonu! 22 kilogram külçe altın ele geçirildi

Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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