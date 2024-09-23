23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 kilogram külçe altın ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.09.2024 22:30 Güncelleme: 23.09.2024 22:30
ABONE OL
Van’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 kilogram külçe altın ele geçirildi

Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör