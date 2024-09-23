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Batman'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:30
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Batman’da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1️9️0️ gram skunk, pompalı tüfek ve 1️9️ kartuş ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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