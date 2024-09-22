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Şanlıurfa'da devasa hortum görüntülendi! Sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 23:48
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Şanlıurfa’da devasa hortum görüntülendi! Sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da sağanak yağışın ardından Atatürk Barajı göletlinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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