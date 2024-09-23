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Trabzon'da sel sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:55 Güncelleme: 23.09.2024 22:56
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Trabzon’da sel sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

Trabzon Sürmene ilçesinde 175 dekar tarım arazisi, Yomra'da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesinin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

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