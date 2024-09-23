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İETT otobüsü kontrolden çıkıp mağazaya daldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:53
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İETT otobüsü kontrolden çıkıp mağazaya daldı!

Bayrampaşa’da, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarında bulunan bir gelinlikçiye girdi. Olay yerine gelen çekici vasıtasıyla otobüs sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yolculardan bazıları yaralandı. Kazayı gören bir vatandaş “Otobüs hızlı bir şekilde mağazaya daldı aşağı gitse her şeyi paramparça ederdi.” ifadelerini kullandı.

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