23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Drift yapan iki sürücüye ceza yağdı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:55
ABONE OL
Drift yapan iki sürücüye ceza yağdı!

Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör