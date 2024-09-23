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Tekne makine arızası yaptı! 2 kişinin imdadına ekipler yetişti.

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 23:41 Güncelleme: 23.09.2024 23:41
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Tekne makine arızası yaptı! 2 kişinin imdadına ekipler yetişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ekipler bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı. İhbarla harekete geçen Ekipler, tekneyi ve içerisindeki 2 kişiyi kurtardı.

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