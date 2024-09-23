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Kan donduran cinayet! Eşyalarını almaya gitti | Eşini öldürdü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 23:10 Güncelleme: 23.09.2024 23:21
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Kan donduran cinayet! Eşyalarını almaya gitti | Eşini öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde G.E. (40), boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i (39) evine eşyalarını almaya gittiği sırada boğarak öldürdü. Cani adam olaydan sonra karakola giderek teslim oldu. G.E.'nin ifadesinde, "ağır hakaretlerden dolayı eşini öldürdüm" dediği öğrenildi.

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