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Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:33
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Şırnak’ta terör operasyonu: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Şırnak'ın İdil, Güçlükonak ve Cizre ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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