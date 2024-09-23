23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:32
ABONE OL
Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Aksaray’da 2 ikamete uyuşturucu baskını yapan jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 3 şahsı yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda birçok uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör