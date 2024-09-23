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Rusya'dan Kursk açıklaması: Ukrayna'nın saldırılarında 31 sivil öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:36
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Rusya’dan Kursk açıklaması: Ukrayna’nın saldırılarında 31 sivil öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna’nın Kursk bölgesinde düzenlediği saldırıların bilançosunun bildirildiği açıklamada, “Saldırılarda 5 Eylül itibariyle en az 31 sivil hayatını kaybetti, 256 sivil yaralandı” denildi.

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