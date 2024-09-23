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Mardin'de araç uçurumdan yuvarlanıp kanala düştü: 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:39
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Mardin’de araç uçurumdan yuvarlanıp kanala düştü: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde içindeki çocukları el frenini indirdiği belirtilen araç, uçurumdan yuvarlanıp, kanala düştü. Kazada, 2’si ağır, 4 kardeş yaralandı.

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