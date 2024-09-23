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PKK/KCK operasyonu 2 tutuklama

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 15:54
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PKK/KCK operasyonu 2 tutuklama

Bayburt'ta polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüphelilerden birinin silahlı terör örgütü üst düzey yöneticileri ile fotoğraflarının bulunduğu da tespit edildi.

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