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Gürültü yapan sürücüye polis müdahalesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 23.09.2024 15:53
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Gürültü yapan sürücüye polis müdahalesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vatandaşların şikayeti üzerine durdurulan bir otomobilin, abartı egzoz takıldığı, standart dışı araç cam filmi bulunduğu ve diğer trafik kurallarına aykırı birçok ihlal içerdiği gerekçesiyle sürücüsüne 50 bin TL ceza yazıldı. Trafikten men edilen araç ise otoparka çekildi.

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