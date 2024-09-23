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Mersin'de otomobil muayene sırasındaki 3 araca çarptı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 16:25
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Mersin’de otomobil muayene sırasındaki 3 araca çarptı: 2 yaralı

Mersin'de muayene istasyonu önünde sıra bekleyen 3 araca hızını alamayan bir otomobil çarptı. Motor kısmı hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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