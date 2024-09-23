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Karşı şeride geçti kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 06:35
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Karşı şeride geçti kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı şeride geçerek ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada toplam 5 kişi yaralandı.

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