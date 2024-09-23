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Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:43 Güncelleme: 23.09.2024 22:45
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Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi, kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ise sokakta bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı.

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