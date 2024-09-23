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Malatya'da yangın! Tonlarca odun alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:48
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Malatya’da yangın! Tonlarca odun alevlere teslim oldu

Malatya'nın Araguvan ilçesinde akşam saatlerinde bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

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