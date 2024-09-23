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Optimist Milli Takımı Barcelona'da gümüş madalya kazandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:42 Güncelleme: 23.09.2024 22:43
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Optimist Milli Takımı Barcelona’da gümüş madalya kazandı

Yelkende Optimist Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen 2024 Barcelona Takım Yarışları'nda ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı.

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