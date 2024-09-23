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İtalya yolcuları dikkat! THY'nin yarın yapılacak bazı İtalya seferleri iptal edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:41 Güncelleme: 23.09.2024 22:41
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İtalya yolcuları dikkat! THY’nin yarın yapılacak bazı İtalya seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın İtalya'ya yapacağı bazı seferleri, ülkedeki havalimanı personelinin grevi nedeniyle iptal edildi.

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