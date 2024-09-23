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6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 12:52
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6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar

6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. ile ilgili devam eden davada mahkeme kararını açıkladı. İmam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında toplam 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Firari anne Fatima Gümüşel hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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