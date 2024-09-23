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Motosikletle çarpışan araçta yangın! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 23.09.2024 22:56 Güncelleme: 23.09.2024 23:03
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Motosikletle çarpışan araçta yangın! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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