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Metin Arolat'a veda! Memleketi İzmir'de toprağa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 14:24 Güncelleme: 23.09.2024 14:25
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Metin Arolat’a veda! Memleketi İzmir’de toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat, İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, memleketi İzmir'e gönderilmişti. Arolat'ın cenazesi, Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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