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Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 16:48
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Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

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