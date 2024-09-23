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Mardin'de feci olay | Balkondan düştü! hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:38
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Mardin’de feci olay | Balkondan düştü! hayatını kaybetti

Olay Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Aram Akaş (3) evinin balkonundan düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Akaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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