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Balıkesir'de doğalgaz patlaması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 23.09.2024 22:36
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Balıkesir’de doğalgaz patlaması!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hafif yaralandı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, doğalgaz firması görevlileri bölgedeki gaz akışını keserek güvenlik önlemi aldı.

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