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Türk kulübünde olay! Silahla takım otobüsünü kovaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 22:50 Güncelleme: 23.09.2024 23:02
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Türk kulübünde olay! Silahla takım otobüsünü kovaladı

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde bir tesise giren 1'inci lig ekiplerinden Kocaelispor'un oyuncuları ile teknik heyeti taşıyan takım otobüsüne bir grup tepki gösterirken, bir kişi de elinde tabancayla otobüsün arkasından koştu. Kocaelispor Kulübü tarafından takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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