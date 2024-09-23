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Malatya'da otomobil ile kamyonet birbirine girdi. 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 17:04
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Malatya’da otomobil ile kamyonet birbirine girdi. 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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