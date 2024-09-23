23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da çıkan yangında ev küle döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 17:02
ABONE OL
Antalya’da çıkan yangında ev küle döndü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör