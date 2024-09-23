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Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: 9 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 17:14
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Konya’da düzensiz göçmen operasyonu: 9 kişi yakalandı

Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı. Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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