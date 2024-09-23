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Düzce'de 17 tabanca 9 tüfek ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 15:44
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Düzce’de 17 tabanca 9 tüfek ele geçirildi

Düzce'de huzur ve sukunetin sağlanması için yapılan çalışmalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 5'i kuru sıkı 17 tabanca ile 9 av tüfeği ele geçirildi.

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