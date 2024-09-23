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Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 20:14 Güncelleme: 23.09.2024 20:30
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Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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