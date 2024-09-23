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Elazığ’da motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 21:41
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Elazığ’da motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

Elazığ’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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