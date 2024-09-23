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Gümüşhane'de kaçak alkol operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 17:02
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Gümüşhane’de kaçak alkol operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda birçok bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

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