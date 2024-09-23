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Bolu'da feci olay! Kamyonla çarpıştı hurdaya döndü | Her yer kırmızıya boyandı nedeni çok şaşırttı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:19 Güncelleme: 23.09.2024 13:20
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Bolu’da feci olay! Kamyonla çarpıştı hurdaya döndü | Her yer kırmızıya boyandı nedeni çok şaşırttı

Bolu'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada araç hurdaya dönerken, bir kişi ağır yaralandı. Olayda aracın içerisinin kırmızıya boyanması herkesi korkuturken, olayın nedeninin araçta bulunan salçalar olduğu öğrenildi.

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