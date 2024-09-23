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Manisa OSB'deki fabrika inşaatında göçük

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 15:50
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Manisa OSB’deki fabrika inşaatında göçük

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 6. kısımda inşaatı devam eden Akplast Plastik Fabrikasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

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