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Yeşildere Barajı su tutmaya başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:20
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Yeşildere Barajı su tutmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

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