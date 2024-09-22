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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:22
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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Genç (20), yaşamını yitirdi.

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