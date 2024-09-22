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TEM Otoyolunda yürüdü ölüme davetiye çıkardı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.09.2024 10:37
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TEM Otoyolunda yürüdü ölüme davetiye çıkardı

Sultangazi'de bir kadın elindeki bavulla TEM Otoyolu'nun ortasında uzun süre yürüdü.Araçlara aldırış etmeden otoyolda yürümeye devam eden kadın hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye attı.

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